Inter | le capriole di Thuram e Barella dopo la vittoria contro la Juve | VIDEO

(Di lunedì 5 febbraio 2024) E’ festa in casala bellanello sscudettolantus. La gara di San Siro valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 1-0 ed è stata decisa da un autogol del difensore Gatti. La squadra di Simone Inzaghi si porta a + 4 in classifica e con una partita ancora da recuperare. Al fischio finale si è registrata la festa dei calciatore ed i più scatenati sono stati. Il centrocampista è ormai una certezza ed è uno dei migliori centrocampisti della Serie A mentre l’attaccante è la vera rivelazione. Il francese si è subito imposto nel nuovo campionato ed è diventato un calciatore insostituibile nella gerarchie di Simone Inzaghi.

Troppa Inter, troppo bello. San Siro canta, nessuno lascia lo stadio. La partita è finita da minuti, tanti. Eppure il Meazza è pieno, non è stanco. Urla, a squarciagola. Abbraccia i ragazzi che corron ...Se c'è un'immagine che riassume alla perfezione la vittoria dell'Inter sulla Juve sono le capriole. Quelle di Thuram e Barella a fine gara con tutta la squadra sotto la curva Nord. Gli altri si godono ...