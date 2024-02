Inter-Juventus | Simone Inzaghi | “vittoria strameritata | Sommer si è riposato”

L’Inter vince lo scontro diretto contro la Juventus con il risultato di 1-0. Hakan Calhanoglu e Benjamin Pavard sono dominanti in campo, le pagelle ... ()

La Juventus cade a San Siro, va all'Inter lo scontro diretto per lo scudetto grazie all'autogol di Gatti: i nerazzurri scappano così... ()

“Ci siamo presi una vittoria strameritata e voluta con forza. Siamo molto contenti, ma è una tappa di un lungo percorso. Juventus e Milan non ... (sportface)

Inter-Juventus : i vigili urbani sono in assemblea - traffico in tilt davanti a San Siro

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus è concluso, ma per le strade di Milano regna in caos. I vigili urbani sono assenti, impegnati in ... (sportface)