Inter-Juventus | Materazzi provoca | “75 491 spettatori…+ Sommer”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il derby d’Italia è probabilmente la partita più attesa e sentita del Bel Paese e – dopo il match – non possono che proseguire per giorni relativi sfottò nei confronti di chi perde. Ne approfitta anche Marco, che non si lascia sfuggire occasione perre un po’ i tifosi bianconeri: “”75.491 spettatori +”, si legge in una storia pubblicata su Instagram dall’ex difensore nerazzurro, riferendosi al poco lavoro che il portiere tedesco ha dovuto svolgere nel match di domenica sera. SportFace.

Ormai non è più una sorpresa: nei grandi duelli, Francesco Acerbi sta mostrando tutta la sua efficacia. Come ieri in Inter-Juventus . muro – Se nella ... (inter-news)

Dopo Inter-Juventus non è stato particolarmente facile per i tifosi scegliere il migliore in campo. Ma dopo una giornata di votazioni al sondaggio ... (inter-news)

Dopo aver archiviato la pratica Juventus, l’Inter punta già il prossimo avversario. Ovvero i giallorossi, impegnati questa sera in Roma-Cagliari. Daniele De Rossi non fa calcoli e manda in campo da ti ...Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, Alessandro Diamanti ha risposto a 10 domande sull'Inter all'indomani del derby d'Italia. Inzaghi in conferenza: "Non c'è stata storia, in altri momenti il ...Scrivo il giorno dopo la sconfitta della mia Juventus contro l'Inter. Sconfitta che mette definitivamente fine alla parola scudetto anche se mancano ancora molte giornate. Non avrei mai pensato che la ...