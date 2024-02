Inter-Juventus | due arresti e guerriglia urbana | le ultime

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Brutti episodi accorsi all’esterno dello stadio San Siro post. Duee tanto caos in quel di Milano, con ripetute guerriglie urbane.che sia non sarà mai un incontro come gli altri. L’aura del Derby d’Italia contraddistingue infatti pochi altri match di tale calibro, rendendo la sfida fra bianconeri e nerazzurri come una delle più avvincenti in Europa. Tuttalpiù, se nei 90 minuti di gioco vi è conteso uno Scudetto che sembrerebbe ormai divenuto un affare a due fra gli uomini di Milano e gli uomini di Torino, con Inzaghi e i suoi riusciti però ad imporsi su Allegri e soci grazie all’autorete di Gatti. Un 1-0, questo, alquanto bugiardo, date le numerose occasioni accorse da una parte e dall’altra nel corso del match. A ...

