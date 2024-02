Inter-Juventus | disordini prima e dopo la partita unico neo | daspo e arresti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024)tanto tempo non farà discutere per quanto successo all’no del rettangolo di gioco, con polemiche arbitrali, meriti di una o demeriti di un’altra squadra. I nerazzurri vincono sul campo lo scontro diretto, ma l’unica macchia nella giornata di ieri, secondo quanto riportato da Sportmediaset, riguarda ila, da parte di entrambe le tifoserie. SCONTRI– Sono diciotto i tifosi dellache ieri, intorno alle 18, sono stati identificati dalla polizia della Digos per aver lanciato un petardo sotto il pullman di unClub che stava portando i tifosi nerazzurri a San Siro. Inoltre, un tifoso bianconero di 21 anni è stato trovato in possesso ...