Inter-Juventus | bombe carta contro la polizia | Daspo per 50 tifosi nerazzurri

L’unico assente in Inter-Juventus era Juan Cuadrado , ancora fermo per il problema al tendine dopo l’operazione. Ma anche da casa l’esterno ... (inter-news)

Cinquanta tifosi dell’Inter sono stati portati in questura in seguito agli scontri al termine della partita di Serie A contro la Juventus. Mentre ... (sportface)

Un autogol di Gatti decide la sfida scudetto di San Siro fra Inter e Juventus. Vittorie rocambolesche per Milan e Napoli, l'Atalanta domina la Lazio, pesante vittpria del Lecce sulla Fiorentina. Ecco ...Guai in casa bianconera. Non solo lo svantaggio, ma Allegri dovrà pensare già al futuro. Assenza pesante per la Juve contro l’Udinese È iniziato il derby d’Italia con tanta diplomazia e rispetto in ...Focus sull'analisi video della Juventus, e sulla volontà di ripartire sempre. L'autogol di Gatti, risultato decisivo ai fini dell'1-0 finale, ma anche il palo di Hakan Çalhanoglu e almeno due parate ...