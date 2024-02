Inter-Juventus 1-0 | statistiche | tanti tiri | poca precisione | successo!

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’vince con il risultato di 1-0 contro lae sale a +4 con una partita in meno in classifica.ssimida parte dei nerazzurri, pochissima. Ledella gara.– L’vince per 1-0 contro lagrazie all’autogol di Federico Gatti al minuto 37. Il cross di Nicolò Barella al bacio per la rovesciata di Benjamin Pavard e il successivo colpo decisivo del difensore bianconero. Ledanno ragione ai nerazzurri ma soprattutto fanno capire la differenza tra le due squadre. 54% di possesso palla contro il 46%, nel primo tempo l’ha toccato quota 61. 15totali, di cui 3 in porta della compagine di Simone Inzaghi che ...

Frattesi non ha giocato in Inter-Juventus , pur essendo in panchina, e la motivazione arriva al termine della partita: ha avuto un piccolo ... (inter-news)

75.547 spettatori hanno assistito a San Siro a Inter-Juventus, questo è il dato ufficiale comunicato dalla società nerazzurra. Il Meazza fa registrare il soldout, con un incasso lordo, inclusi i servi ...Felicità per l’Inter per la vittoria con la Juventus, ma preoccupazione in vista della successiva sfida con la Roma per Simone Inzaghi L’Inter batte la Juventus e allunga in classifica sui rivali, ma ...Piazza il posto di blocco tra Calhanoglu e Thuram, con qualche utilità. Dopodiché, al solito, gli tocca abbassarsi, e non per la «salida lavolpiana» e la costruzione dal basso, ma per rincorrere il ...