Inter-Juventus 1-0 | pagelle | Calhanoglu Giotto | Pavard muro 7 5!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’vince lo scontro diretto contro lacon il risultato di 1-0. Hakane Benjaminsono dominanti in campo, ledella gara. YANN SOMMER 6 – Nonostante lacrei pericoli non arriva mai un tiro in porta dalle parti dello svizzero. Non impegnato.– DIFESA BENJAMIN7.5 – Il cross per Dimarco sul secondo palo ad inizio partita era perfetto, la rovesciata provata sul passaggio alto di Barella ha propiziato il gol di Thuram. Un attaccante in più di immensa qualità che nel secondo tempo sale in cattedra tra i difensori comandando. FRANCESCO ACERBI 7 – Lavora Vlahovic sui fianchi, come un pugile. Lo fa innervosire, lo trattiene e non si fa vedere, ...