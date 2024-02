Inter-Juventus 1-0 | il titolo è più vicino Inzaghi | tappa importante

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 4 feb. (askanews) – L’allunga, batte la1-0 con un autogol di Gatti e va a +4 (con una partita da recuperare) sulla squadra di Massimiliano Allegri. Terzo il Milan a -8 se non è una ipoteca sulci siamo quasi. Il campionato è ancora lungo, ma il segnale dei nerazzurri, nello scontro diretto contro la principale rivale scudetto, è di quelli importanti perché Lautaro e compagni si impongono rischiando poco e soprattutto collezionano un altro clean sheet, il numero 14 in 22 giornate. Decisiva l’autorete di Gatti, ma pesa tanto anche la palla gol sprecata sullo 0-0 da Vlahovic. Alla fine il Meazza è una bolgia e l’, che nel 2024 ha ottenuto 6 successi su 6, festeggia sotto la sua curva un’affermazione meritata. I nerazzurri fanno la gara e lasi difende con tutti ...

Inter-Juventus 1-0 forse indirizza la Serie A, di sicuro evidenzia una manifesta superiorità. Ma il derby d’Italia si è deciso su autogol: non ... (inter-news)

Al termine di Inter-Juventus 50 tifosi nerazzurri sono stati portati in questura per aver lanciato bombe carta verso la polizia . Due di loro, un ... (open.online)

È scoppiato il caos a Milano dopo la partita di Serie A tra Inter e Juventus, domenica 4 febbraio (vinta 1-0 dai nerazzurri). Al termine del match, per precauzione, le forze dell'ordine hanno scortato ...La sconfitta nello scontro diretto per lo scudetto con l'Inter brucia: i tifosi della Juventus invadono i social e nel mirino finiscono Allegri, Gatti e Vlahovic ...Allegri, retroscena post Inter Juve, nella partita in cui la sua squadra stabilisce un record negativo che nessuno si aspettava La Gazzetta dello Sport riporta il retroscena da casa Juve dopo il ko ...