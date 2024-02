Inter-Juventus 1-0 | cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024)1-0 forse indirizza la Serie A, di sicuro evidenzia una manifesta superiorità. Ma il derby d’Italia si è deciso su autogol: non accadeva da tantissimo tempo, come fanno notare le statistiche. ZERO – Le sconfitte dell’in stagione contro la, dato definitivo visto che non si potranno più incontrare in altre competizioni. Dal ritorno definitivo in Serie A dei bianconeri, nella stagione 2007-2008, era avvenuto solo in altre due circostanze: nel 2008-2009 (un pareggio e una vittoria) e nel 2021-2022 (tre vittorie e un pareggio). TRE – I gol complessivi nelle due partite di Serie A fra, due nerazzurri e uno bianconero. È la terza stagione consecutiva in cui ce ne sono così “pochi”, nel 2021-2022 con la stessa suddivisione mentre nello scorso ...