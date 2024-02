Inter-Juve | lanci di bottiglie e bombe carta dopo partita | due arresti e 50 Daspo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Due tifosiisti sono stati arrestati ieri al termine della, verso mezzanotte e mezza, e 50sono stati emessi dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi. Al termine del match i pullman dei club di tifosi bianconeri sono stati scortati dalle forze dell’ordine all’esterno del parcheggio ospiti dello stadio Meazza a Milano e, giunti in via Harar, all’altezza di via Pinerolo, sono stati oggetto di un fittoo dida parte di tifosiisti che hanno agito a volto coperto. Gli stessi hanno ancheato dellein direzione dei mezzi delle forze dell’ordine e dei pullman stessi, causando il danneggiamento di un veicolo del reparto mobile della polizia di Stato. La questura di Milano ha immediatamente inviato contingenti, a supporto delle forze dell’ordine impegnate nella scorta tifosi, che hanno bloccato 50 tifosiisti in via Pinerolo rinvenendo anche bastoni cinture e tirapugni in un’area verde nei pressi di via Ippodromo. Tutti i 50 tifosi nerazzurri sono stati accompagnati in questura: due di loro, un 22enne e un 24enne, sono stati arrestati e 48 sono stati denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il questore Petronzi,quello già emesso a un tifosontino prima dell’inizio della, ha emesso unnei confronti di tutti i 50 supportersisti. — [email protected] (Web Info)