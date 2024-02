Inter-Juve | il bello della tattica | una sfida all' italiana da non vergognarsi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Due notizie. La prima: il derby d'Italia è di nuovo di massimo livello. Non solo italiano ma anche europeo, seppur lantus quest'anno non giochi oltre i confini. Non è vero che i bianconeri giocano male, semmai rispettano un copione intelligente dal momento che di fronte c'è l', che ha alcune specificità che in pochi hanno saputo studiare quest'anno. La seconda notizia: possiamo essere fieri di una partita molto, moltonel senso più antico del termine. E possiamo dire che questa italianità non è più dispregiativa, non è più un difetto, perché i contenuti tattici che sono di alto livello sono inseriti in un ritmo e un'intensità nei duelli senza dubbio contemporanea, di quelle che si vedono nella tanto osannata Premier League. Se questo è al momento il nostro massimo prodotto da esportare, ...