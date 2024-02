Inter-Juve 1-0 | Allegri | “Ripartire dopo settimana negativa”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – “L’si è presa il match point scudetto? Non lo so se se l’è preso, noi dobbiamo continuare a fare il nostro percorso. E’ stata una partita difficile, lo sapevamo, contro una squadra forte”. Massimilianoanalizza la partita che la suantus ha perso 1-0 sul campo dell’. I bianconeri scivolano a -4 dai nerazzurri, che hanno anche una partita in meno. “Il primo tempo è stato bloccato, loro hanno fatto questo gol, c’è stata un’occasione di Thuram a campo aperto, la stessa che abbiamo avuto noi con Vlahovic. Loro hanno gestito di più la palla nel primo tempo, nel secondo la partita si è spaccata, ci sono state occasioni da una parte e dall’altra, è stata più divertente da vedere, poi loro hanno grande qualità, quando ripartono hanno precisione”, dicea Dazn. “Noi su questo dobbiamo assolutamente migliorare, però non ho da rimproverare niente ai ragazzi, solo da complimentarmi per quello che hanno fatto. Ora bisogna mettere da parte questache è stata, che nell’arco della stagione c’è sempre, bisogna ridurla a unacon l’Udinese”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

