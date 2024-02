Inter Inzaghi | «Vittoria importante | meritata e voluta»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Le parole di Simone, tecnico dell’, dopo laottenuta dai nerazzurri contro la Juventus Simoneha parlato ai microfoni di DAZN dopo ladell’contro la Juve. Di seguito le sue parole. QUANTO SCUDETTO IN QUESTI 3 PUNTI? – «Si è preso una, stracon la forza, col gruppo. Siamo molto contenti ma è una tappa di un lungo percorso. La Juve e il Milan non molleranno un centimetro. Davanti ai nostri tifosi che ci hanno trascinato è una bellissima serata». IL NON AVER CHIUSO LA PARTITA E SULL’INGRESSO DI KLAASSEN – «Davy è un giocatore che, come ho detto nelle ultimeviste, meriterebbe più spazio. Un centrocampista che ...