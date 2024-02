Inter invalicabile | zero gol subiti nelle ultime 4 sfide! Poi una conferma

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’di Inzaghi ha sfidato la Juventus a San Siro nel big match della ventitreesima giornata di Serie A scendendo in campo per un solo risultato, vale a dire la vittoria. La squadra di Inzaghi l’ha ottenuta strameritando e dominando il gioco.quattro uscite, tra Supercoppa italiana e campionato, i nerazzurri hanno sempre vinto senza subire gol e contro quattro avversari di tutto rispetto INVALICABILI – L’di Simone Inzaghi domina e vince meritatamente contro la Juventus a San Siro, allungando in vetta alla classifica. I nerazzurri adesso si trovano a +4 sui bianconeri, con una partita da recuperare (-Atalanta, 28 febbraio). Insomma, 3 punti importantissimi in ottica scudetto, anche e soprattutto a livello psicologico. Chiaramente, come ha giustamente sottolineato Inzaghi, si ...