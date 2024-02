Insegnante accoltellata a Varese | l’aggressore è uno studente di 17 anni

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Gravissimo episodio di violenza accaduto questa mattina a. All’ingresso di scuola infatti un’è statacon un coltello a serramanico da uno. A soccorrerla il personale scolastico, che ha anche avvertito i carabinieri., le prime ricostruzioni “L’episodio di questa mattina a, che fa seguito a quello di Taranto, mostra un preoccupante aumento degli episodi di violenza che toccano le scuole e il loro personale” ha commentato in una nota Rino Di Meglio, coordinatore della Gilda degli Insegnanti. “È necessario che si ponga, a questo punto, il problema di garantire la sicurezza nell’accesso alle scuole”. Loaggressore è un 17enne che, stando alle ...

