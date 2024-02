Insegnante accoltellata a scuola a Varese | arrestato lo studente

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – Un'di 57 anni è stataquesta mattina intorno alle 8 da unodell'istituto Enaip in via Giulio Uberti a. Il giovane è stato. La donna, secondo quanto riferisce 'News' è arrivata al pronto soccorso con tre ferite alla schiena ed è stata poi trasferita in