Inquinamento | troppe polveri sottili Stop alle auto per cinque giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Montecatini Terme, 5 febbraio 2024 – Nuovo provvedimento del Comune per contenere il livello dellein città. Da ieri fino all’otto febbraio è previsto il blocco della circolazione stradale d8.3018.30 nel centro abitato per i veicoli da trasporto delle persone che rientrano nelle categorie Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3, ed Euro 4 diesel, e i ciclomotori e i motocicli delle categorie Euro Zero, Euro 1, ed Euro 2. I test della qualità dell’aria, infatti, hanno mostrato una criticità di livello due. Una situazione da non sottovalutare. Leo particolato atmosferico (Pm10 e Pm2. 5) sono un pulviscolo molto fine che può comprendere sostanze nocive per la salute come metalli pesanti, solfati e nitrati, di solito prodotti da fonti come i motori dei ...