Inquilini morosi incolpevoli | bando per le famiglie di Castel San Giorgio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGliresidenti nel comune diSan, in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dal, possono presentare domanda per accedere al Fondo destinato agliavvalendosi della procedura a sportello adottata ai sensi delle nuove “Linee guida regionali in materia di sostegno alla locazione”. «Il fondo “tà incolpevole” rappresenta uno strumento a sostegno del reddito che tutela tutti gli affittuari che “senza colpa” si trovino ad essereed anche i proprietari degli immobili che di conseguenza non si vedono corrisposto regolarmente l’affitto – ha detto il sindaco diSan ...

Morosità elevata anche in altre zone di pregio come San Saba, Monteverde, Cassia, Flaminio (Valle Giulia-Villaggio Olimpico), Nomentano (piazza Bologna) ...I rincari mettono in difficoltà le famiglie che non riescono a pagare le spese condominiali. I sindacati chiedono di sospendere i provvedimenti di sfratto ...Con 1,6 miliardi di buco, 25mila inquilini morosi, l’organico insufficiente, l’azienda regionale non riesce a bandire gli appalti. Il commissario: «Situazione ingovernabile» ...