“Inguardabile” | il quotidiano non ci sta e fa discutere | che polemica sul Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Riflettori puntati sulla prestazione del, che contro il Verona è riuscito a evitare l’ennesima beffa stagionale grazie alla magia di Kvara. Ilriesce a tornare alla vittoria in campionato, proprio davanti ai suoi tifosi, che hanno trascinato i propri beniamini fino all’ultimo minuto di gioco, per dare da manforte a una squadra che qualche problema l’ha ancora palesata. Fin troppo evidente il dominio, per buona parte del secondo tempo, dell’Hellas Verona, che per certi tratti ha sognato l’impresa allo stadio Diego Armando Maradona. Fortunatamente, un Jesper Lindstrom ‘formato Eintracht’ e la perla di Khvicha Kvaratskhelia hanno evitato una batosta che, molto probabilmente, avrebbe messo la pietra tombale sulle speranze di rimonta Champions League. I tre punti, dunque, sono di vitale importanza per la squadra di Walter Mazzarri, ma ciò non ...