Inghilterra | a re Carlo III diagnosticato il cancro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Buckingham Palace ha comunicato che al ReIII è stata diagnosticata una forma didurante il trattamento recente per un ingrossamento della prostata, escludendo che si tratti di un tumore alla prostata. Sebbene il tipo specifico dinon sia stato divulgato, il sovrano ha iniziato oggi "trattamenti regolari". Nonostante la situazione, il Re mantiene un ottimismo totale riguardo al suo trattamento e non vede l'ora di riprendere pienamente le sue responsabilità pubbliche il prima possibile. Qui sotto il comunicato ufficiale diffuso da Buckingham Palace

