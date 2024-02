Infortunio Tameze | Juric rischia di perderlo per diverse partite

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’didi complicare e non poco i piani difensivi di Ivan: problema da valutare ma che preoccupa L’didi complicare e non poco i piani difensivi di Ivane del Torino: problema da valutare ma che preoccupa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il francese potrebbere di perderedovesse essere confermato il guaio muscolare. Oggi gli esami strumentali per capire l’entità del problema. Solo affaticamento, invece, per Rodriguez.