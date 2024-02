Infortunio schock per Sofia Goggia | si rompe tibia e perone | stagione finita

C'è lo spettro di un altro infortunio pesante, l'ennesimo della carriera, per Sofia Goggia. La bergamasca è caduta mentre si stava allenando sulla pista Casola, nel comprensorio di Pontedilegno-Tonale ...Paura per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca è caduta mentre si allenava nella località di Temu, in provincia di Brescia. Secondo quanto si apprende da ...Ennesimo infortunio grave per Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca è caduta in allenamento, sulla pista di Temù, in provincia di Brescia, e si teme la rottura di tibia e perone che, qualora gli esami ...