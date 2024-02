Infortunio Goggia | operazione completata con successo | “Anche stavolta saprò rialzarmi”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un sospiro di sollievo dopo la terribile notizia diffusa in mattinata. L’a cui si è sottoposta Sofiaalla clinica La Madonnina di Milano è perfettamente riuscita e la campionessa potrà iniziare presto l’iter riabilitativo. In seguito ad una brutta caduta in allenamento, la sciatrice bergamasca aveva riportato questa mattina – lunedì 5 febbraio – una frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra. La campionessa si stava preparando in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo a Temù, nel comprensorio di Tonale-Ponte di Legno in provincia di Brescia, spesso teatro delle sue discese. L’chirurgica è perfettamente riuscita: all’atleta è stata applicata una placca con sette viti e Sofia dovrà osservare un periodo di riposo di circa 40 giorni, per poi cominciare la parte più attiva della ...