Infortunio Goggia | Fontana | “Sofia siamo tutti con te | guardiamo con speranza e fiducia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio, ha commentato sui social la terribile notizia dell’patito in allenamento dache chiude anzitempo la sua stagione. “Un anno vola via econall’incredibile forza della nostra bergamasca, in vista dei Mondiali 2025 e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.con te!” scriveche definisce come “brutta, brutta notizia” quanto avvenuto nelle scorse ore alla campionessa azzurra. Il post diSportFace.