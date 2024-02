Indice Pmi servizi dell' Italia migliora a gennaio a 51 | 2

L'Asia è ai massimi da quattro mesi. In Cina produzione industriale +6,6% a novembre. L’Europa è in rialzo dopo la decisione della Bce sui tassi. ... (ilsole24ore)

L' Indice Pmi dei responsabili agli acquisti nei servizi in Italia è rientrato a gennaio in territorio di espansione, segnando 51,2 da 49,8 di ... ()

L'indice Pmi dei responsabili agli acquisti nei servizi in Italia è rientrato a gennaio in territorio di espansione, segnando 51,2 da 49,8 di dicembre. È il primo incremento in sei mesi ed è legato al ...BERLINO (Reuters) - L'attività del settore dei servizi tedesco è diminuita a gennaio per il quarto mese consecutivo a causa della debolezza della domanda. L'indice finale dei servizi Hcob dei ...L'indice Hcob Purchasing Managers' Index (Pmi) per i servizi italiani si è attestato a 51,2 a gennaio, in crescita rispetto a 49,8 di dicembre e al di sopra della soglia di 50 punti che separa la ...