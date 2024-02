Incidenti in A22 e A1 | maxi ingorghi nella nebbia Autostrada chiusa per 70 km | la diretta

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Reggio Emilia, 5 febbraio 2024 – Caos inda stamattina alle 8,20: due grossistanno provocando il blocco della circolazione tra Reggio Emilia e Modena. Molto probabilmente a causa della, si è verificato un tamponamento a catena in A22 tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena). Si sono scontrati diversi mezzi: il traffico è bloccato e sono state disposte le chiusure dei caselli dal Mantovano fino al Modenese. Un altro incidente si registra sempre in zona ma sull'A1, tra Reggio Emilia e Modena, al km 153 nord. Anche qui, traffico bloccato. Sono intervenuti i vigili del f fuoco per estrarre persone dalle lamiere delle auto coinvolte, ma per fortuna non si registrano vittime o feriti gravi. Notizia in aggiornamento

