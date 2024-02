Incidenti a causa della nebbia | sulla A 21 | due morti e autostrada chiusa Sulla A 22 tamponamenti a catena | almeno 25 feriti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024), vittime e disagi sulle autostrade A21 e A22 ascarsa visibilità. Il più grave è avvenutoA21 in provincia di Brescia dove ci sono stati duee diversidopo un tamponamento a. Molti i veicoli coinvolti, comprese due bisarche cariche di auto. L’è stata quindidal casello di Manerbio. Le vittime sono rimaste incastrate nei veicoli. Adeiche si sono verificati tra Reggiolo e Carpi in A22 l’Autobrennero è stata, in entrata, per precauzione e progressivamente, per una settantina di chilometri: dal casello di Nogarole Rocca a ...