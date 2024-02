Incidente sulla statale 106 nel cosentino | muore un giovane

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AGI - Ancora un tragicostradale nella tarda serata di ieri nelss 106. Undi appena 19 anni ha perso la vita in un violento impatto con un'altra autonei pressi del Parco archeologico di Sibari, in provincia di Cosenza. Altre cinque persone sono rimaste ferite di cui due sono in gravi condizioni. Il violento scontro è avvenuto tra l'auto a bordo del quale c'era la vittima e altri 4 ragazzi e una vettura guidata da un uomo. La vittima è un ragazzo di 19 anni originario di Crotone. Due dei feriti sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza. Indagini in corso per accertare l'esatta dinamica dell'avvertito in un tratto in cui spesso avvengono incidenti mortali e che e' stato definito ...