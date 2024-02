Incidente sul lavoro ad Alassio | operaio di 58 anni muore dopo la caduta da una betoniera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nuovomortale sul posto di, il secondo nel giro di pochi mesi nel savonese. A perdere la vita undi 58mentre lavorava all’interno di un cantiere edile ad. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è caduto da unapicchiando violentemente la testa per terra. Immediato l’intervento sul posto dell’automedica, della Croce Rossa die dell’elisoccorso Grifo, ma per il 58enne non c’è stato niente da fare. Al momento sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e degli uomini dell’ispettorato per la sicurezza sui luoghi didell’azienda sanitaria locale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.