Incidente su A22 | tamponamento a catena per la nebbia | feriti e tratti chiusi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) –oggi sull'autostrada A22. L'è avvenuto questa mattina, probabilmente a causa della, tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena), coinvolti diversi mezzi. Ci sarebbero. Diversi i mezzi coinvolti, per il traffico bloccato sono state disposte le chiusure dei caselli dal Mantovano fino al Modenese. Nel

Code sull’Autosole in direzione Napoli per uno scontro all’allacciamento con l’A22. Traffico bloccato tra Carpi e Reggiolo sull’Autobrennero ...Maxi tamponamento a catena sulla A22, probabilmente a causa della nebbia ...dove poco dopo le 8 c'è stato un incidente tra due tir e un tamponamento di varie auto al seguito. Lo scontro, al km 293 in ...Un maxi-tamponamento a catena sull'autostrada A22 sta creando forti disagi al traffico. L'incidente è avvenuto la mattina di ...