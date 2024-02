Incidente mortale a Colfrancui Auto finisce in un fossato pieno d' acqua | a bordo due giovani | morta una 35enne | un 23enne è gravissimo

Una donna di 48 anni ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava è finita contro un furgone, fermo in mezzo di strada, che pochi secondi ... (ilfattoquotidiano)

Marano - incidente mortale in scooter : domani i funerali del 17enne

Andrea Mellone è la vittima dello schianto avvenuto due giorni fa in via dei Ciliegi a Napoli L'articolo Marano, incidente mortale in scooter: ... (teleclubitalia)