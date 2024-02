Incidente in allenamento | Sofia Goggia operata Starà ferma per 40 giorni | Mi rialzo anche stavolta

Sofia Goggia ha riportato la frattura della tibia e del malleolo nella caduta in allenamento a Pontedilegno. Ora deve essere sottoposta ad una tac ... (feedpress.me)

Paura per Sofia Goggia - incidente choc in allenamento : si teme la frattura di tibia e perone

Paura per Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca è caduta in allenamento, sulla pista di Temù, in provincia di Brescia, e si temono conseguenze gravi ... (feedpress.me)