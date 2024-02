Incidente in A14 | camion cisterna carico di liquidi alimentari si rovescia e invade l' altra corsia | tratto chiuso | coda di 2 km

(Di lunedì 5 febbraio 2024) PESARO -in A14 nelFano-Pesaro in direzione nord. Autostrada al momento chiusa. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18.45 al km 163 dell'autostrada A14 per un...

In Veneto oggi è previsto un corteo nel centro di Rovigo. Circa 250 mezzi dalla provincia di Arezzo sono partiti verso la Capitale per un nuovo presidio in zona Nomentana. A Palermo si prepara la "man ...Incidente choc per Sofia Goggia, e in vista c'e' un lungo stop con la compromissione della stagione, oltre che della Coppa del mondo di discesa libera per la quale l'azzurra guida la classifica genera ...Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!