Incidente ad Arluno | chiusa l’autostrada A4 | viabilità in crisi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 - Autostradalungo la A4 all'altezza di. In questi minuti i vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo sulla autostrada A4 Torino - Milano in direzione della metropoli nei pressi dell'uscita di. Intorno alle 7.10 di oggi, 5 febbraio, una macchina si è ribaltata per cause ancora sconosciute ed è stata colpita da un camion con una cisterna di cemento pre miscelato. Il mezzo pesante, successivamente, ha trascinato il veicolo, schiacciandolo contro i new jersey. Il conducente del camion, un 54enne, è stato soccorso e portato in ospedale a Legnano. I medici stanno valutando i traumi subiti nello schianto. L’automobilista, nonostante la dinamica dell’e lo schiacciamento della sua vettura, ha riportato solo lievi ferite. Gli operatori sono giunti ...