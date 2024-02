Incidente a Oderzo | auto finisce in un fossato | morta una donna | gravissimo 23enne che era alla guida

Incidente morta le a Colfrancui, frazione di Oderzo in provincia di Treviso, oggi, 5 febbraio, intorno alle 15. Un' auto con a bordo due giovanissimi è ... (leggo)

ODERZO (TREVISO) - Incidente mortale a Calfrancui, oggi, 5 febbraio, intorno alle 15. Un'auto con a bordo due giovanissimi è uscita di strada ed è finita dentro ad un ...ODERZO - Oggi a Oderzo sarà celebrato il funerale di Giovanni Colognese, giovane talento della squadra Evolution Team Chiarano, tragicamente scomparso in un incidente stradale la scorsa settimana a ...CITTA DEL GUATEMALA, 03 FEB - Nove persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto oggi in Guatemala fra un autocarro e un furgoncino a bordo del quale si trovav ...