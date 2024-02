Incentivi auto usate | terminati i fondi 2024 per le 61-135 e le non elettriche | stop alle domande

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nel panorama delle politiche di incentivazione all’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, la campagna Ecobonussi è distinta per una corsa contro il tempo. Con 640 milioni di euro stanziati, dal 23 gennaio c’è una piattaforma su Invitalia per ottenere gli sconti, messa a punto dal Mise. L’obiettivo è quello di sostenere l’acquisto di vetture full hybrid, mild hybrid o con motorizzazioni tradizionali a basso consumo. La richiesta per questa tipologia di bonus è stata presa d’assalto. La buona notizia è che iin totale non sono, la cattiva notizia invece è che stanno terminando quelli che riguardano l’acquisto di scooter e sono i finiti iper i veicoli della fascia 61-135 g/km CO2, per cui è obbligatorio consegnare un veicolo usato per ottenere l’agevolazione ...