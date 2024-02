Incendio sul monte Cusna | ettari in fumo “Troppa siccità”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ventasso (Reggio Emilia), 5 febbraio 2024 – Brucia il, teatro da due giorni di uno spettacolo infernale. A quota 1.800 metri, sopra Costa delle Veline (Ventasso, Reggio Emilia), sul sentiero che sale verso il rifugio Battisti, in un’area a ridosso di un ampio bosco di faggio, verso Ligonchio, è in corso uno dei più vasti incendi registrati negli ultimi decenni sul. Sono passati da poco i giorni della merla, i più freddi dell’anno secondo la tradizione: eppure, laddove di solito di questi tempi si vedono neve e ghiaccio, ora c’è il fuoco che divora tutto, distruggendo un habitat, peraltro, ritenuto di particolare valore naturalistico. In70di prateria di alta quota. E la stima è ancora provvisoria. Un segno inequivocabile del cambiamento climatico in atto. Vigili del ...