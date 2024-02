Incassi | Povere creature! in vetta inseguito da Tutti tranne te

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024)di Yorgos Lanthimos sper la seconda settimana di fila in testa nella classifica degliCinetel. Il film candidato agli Oscar con protagonista Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, ha incassato 1 milione 845mila euro (con un calo solo dell'8% e una media sala di 3.209 euro su 575 sale) raggiungendo un totale di 4 milioni 705mila. Ottima anche la tenuta dite, diretto da Will Gluck con protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell, che al secondo week end ha guadagnato 1 milione 792mila (con un rialzo del 48% e una supermedia di 4.966 euro su 361 schermi). Il risultato complessivo è di 3 milioni 725mila euro. Terzo posto per il terzo capitolo de I soliti idioti della la coppia Biggio-Mandelli, che seppur in calo del 61% mette via altri 768mila ...