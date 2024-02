Inaspettatamente versatile | ora diventa protagonista anche dei look eleganti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Chi l’avrebbe mai detto che la felpa sportiva sarebbeta uno dei capi più gettonati del momento? No, non stiamo parlando di indossarla con il solito paio di jeans o, peggio ancora, con i pantaloni della tuta coordinati. Il mood è decisamente diverso adesso. La felpa è salita alla ribalta con tutti gli onori, acquistando un posto privilegiato nell’armadio, accanto ai blazer sartoriali, ai cappotti classici, alle gonne più sofisticate e ai pantaloni più chic. Dal modello con cappuccio e tasca davanti a quello chiuso da zip, fino al classico girocollo, le possibilità sono infinite. Perché si tratta di un capo facile da stratificare e quindi declinabile sia in outfit per il freddo che per le stagioni di passaggio come la primavera e l’autunno. Senza escludere ...