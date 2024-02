In Riviera svago senza barriere | ecco dove

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024)Romagnola “”: ammonta a 1.760.000 euro il più importante piano di investimento e finanziamento della Regione Emilia-Romagna (a cui si aggiungeranno ulteriori investimenti da parte di alcune delle amministrazioni dei territori aderenti al progetto) per favorire il turismo accessibile e sostenere gli operatori turistici, i servizi e le strutture che si occupano di questo segmento turistico sulla Costa. L’operazione riguarda un’area test di 14 località costiere, dai Lidi di Comacchio (Ferrara) a Cattolica (Rimini). Il progetto, della durata di due anni, si chiama “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me” e sarà veicolato con il claim: Welcome EveryBody Emilia-Romagna. L’importo complessivo di 1.760.000 euro è stato presentato dalla Regione Emilia-Romagna e approvato dalla Presidenza dei Consiglio dei ministri, ...