In psichiatria la donna che ha dato fuoco al compagno | “Non ha ancora realizzato quanto successo”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Bergamo. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Clarissa Da Costa, la 39enne di origine brasiliana accusata di tentato omicidio per averealAlessandro Ruggeri venerdì sera (2 febbraio) nel loro appartamento in via Garibaldi a Nembro. Il giudice per le indagini preliminari Federica Guadino ha convalil’arresto della, temporaneamente piantonata nel reparto didell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo (dovrebbe essere dimessa già in serata e fare ritorno in carcere). Il, operaio di Alzano, anche lui al Papa Giovanni, ha riportato ustioni di secondo grado sul 30% del corpo. La prognosi è riservata. Da Costa, assistita dall’avvocato Marco Braga, avrebbe minacciato gesti autolesivi e riferito agli inquirenti di soffrire ...