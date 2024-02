In morte di Antonio Paolucci | grande storico dell’arte e sovrintendente che amava su tutto il Medioevo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Non ho mai bevuto un Negroni con lui, ed è uno dei miei mille rimpianti. “Je ne regrette rien” cantava Edith Piaf, beata lei, io invece rimpiangoe non soltanto il passato: rimpiango quello che ho fatto, rimpiango quello che non ho fatto, rimpiango quello che non potrò più fare. Di sicuro non berrò mai un Negroni con, morto ieri nella sua patria d’elezione, Firenze. Persi l’attimo nel periodo in cui frequentavo la Città del Fiore e il Caffé Rivoire, e il capobarman e negronista massimo Luca Picchi mi diceva che il gran, allora, era suo prestigioso cliente e pure lui apprezzava, come me, come ogni italiano di classe, il cocktail inventato in città dal conte omonimo ed eponimo, Camillo Negroni. Purtroppo non lo incrociai mai. Lo ...