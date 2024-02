In Iran è in corso una rappresaglia contro i curdi A colpi di impiccagione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il 2024 inè iniziato com’era finito l’anno precedente, con una serie impressionante di impiccagioni. A gennaio, secondoHuman Rights, sono state oltre 70. Sempre più spesso, sono gli appartenenti alle minoranze etniche a finire col cappio al collo: tra questi, i. Il 29 gennaio, nella prigione di Karaj, ne sono stati impiccati quattro. Mohsen Mazloum, Pejman Fatehi, Vafa Azarbar ed Hezir Faramanzi erano stati arrestati il 22 giugno 2021 e accusati di “inimiciziaDio” e spionaggio in favore di Israele. Dopo mesi di isolamento, seguendo una prassi consolidata, gli organi d’informazione di stato avevano diffuso i video delle loro “confessioni”, ovviamente forzate. Per tutta la durata della detenzione, i quattro prigionieri non avevano potuto incontrare i loro avvocati. I familiari avevano potuto ...