In arrivo gli F-16 per l' Ucraina | Equipaggiati con missili a raggio di 500 km

Roma, 3 febbraio 2024 – In auto verso il futuro. Ma guidando veicoli a motore termico. In Italia continua a non far presa il mercato delle ... (quotidiano)

“Vi auguro il meglio: non posso ringraziarvi abbastanza per questa straordinaria esperienza vissuta insieme, durante la quale mi sono impegnato al ... (sportface)

I nerazzurri sono da poco arrivati a San Siro per Inter-Juventus di questa sera. La cornice di pubblico è pazzesca , come dimostrato dall’ accoglienza ... (inter-news)

Emendamento 4.50 Roscani. Nell’ambito dell’aggiornamento dei Lea, per contrastare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, viene finanziato con 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni ...Torna il Grande Fratello. Alfonso Signorini, questa sera su Canale 5, aggiornerà in diretta il pubblico sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi che venerdì sera è ..."Sgarbi Non ho letto la lettera. Si è dimesso”. La risposta che diventa una domanda per gli stessi cronisti che lo incalzano arriva da un vicepresidente del Consiglio dei ministri, in questo caso ...