Imprese | ' Da utili a patrimonio' | un vademecum pratico per la gestione finanziaria aziendale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (Labitalia) - Aiutare gli imprenditori con strumentia comprendere le principali dinamiche e interfacciarsi al meglio con i propri consulenti legali e fiscali su temi finanziari e gestionali. E' questo l'obiettivo del'Da, il libro scritto da Sonia Canal, chief operations officer di Partner d'impresa, network professionale in franchising, che riunisce commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, esperti in privacy e sicurezza e specialisti di finanza agevolata. Il volume, edito da Engage Editore, affronta in tre macro sezioni gli aspetti fondamentali della, fornendo esempi pratici e schemi di confronto per acquisire la comprensione di alcuni principi di funzionamento fondamentali. La prima parte è dedicata a ...