Impianti fotovoltaici | Vitri Pd attacca la latitanza della Regione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’arrivo dinei terreni agricoli sta mobilitando la provincia. L’ultimo caso è quello di Strada In Sala a Pesaro, con la protesta di agricoltori e associazioni che si vedono sottrarre terreni coltivati per la produzione di energia elettrica. Dice la consigliera regionale Micaela: "Ogni 3 o 4 mesi spunta un impianto con relativa protesta e aspettiamo da agosto 2022 che lalegiferi sulla questione fotovoltaico. Io ero nella commissione in cui c’erano ferme le 2 proposte di legge per definire aree non idonee, ma sono bloccate lì da un anno perché il presidente di commissione (Serfilippi) temporeggia in attesa dei decreti attuativi che dovevano arrivare da agosto 2022. Abbiamo già vissuto la stessa situazione tre volte nell’ultimo anno, ossia a Sant’Angelo in Vado, a Montecalvo in Foglia ...