Ilaria Salis | il padre | «Resterà in cella» Nordio | «Legale ungherese insista per domiciliari»

L'uomo ha incontrato Nordio e Tajani. Per i legali doveva essere una giornata cruciale, ma le garanzie promesse non sono arrivate: "Sia la difesa ... (huffingtonpost)

Ilaria Salis " resterà in cella ad oltranza" in Ungheria, forse fino alla fine del processo. Dopo giorni di moderato ottimismo, per Roberto Salis , il ... (quotidiano)

Lo dice Roberto Salis, il padre della 39enne Ilaria Salis in carcere in Ungheria, all'uscita del ministero della Giustizia dopo gli incontri con i ministri degli Esteri e della Giustizia Antonio ...Il video con le dichiarazioni del padre di Ilaria Salis dopo l'incontro a Roma con i ministri Tajani e Nordio: "Lo Stato italiano non intende fare nulla" ...In una nota congiunta di Tajani e Nordio si legge: "I Ministri hanno evidenziato che i principi di sovranità giurisdizionale di uno Stato impediscono qualsiasi interferenza" ...