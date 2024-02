Ilaria Salis | il padre | «Negati domiciliari in Italia o in ambasciata Ungheria Resterà in cella»

L'uomo ha incontrato Nordio e Tajani. Per i legali doveva essere una giornata cruciale, ma le garanzie promesse non sono arrivate: "Sia la difesa ... (huffingtonpost)

Ilaria Salis " resterà in cella ad oltranza" in Ungheria, forse fino alla fine del processo. Dopo giorni di moderato ottimismo, per Roberto Salis , il ... (quotidiano)

Le immagini in diretta da Monza della fiaccolata a sostegno di Ilaria Salis. La manifestazione è partita da largo Mazzini: il corteo procede verso l’Arengario. L’insegnante 39enne di Monza è reclusa ...ROMA – Roberto Salis, il padre della 39enne Ilaria, antifascista in carcere in Ungheria, ha incontrato oggi, 5 febbraio 2024, i ministri degli Esteri e della Giustizia Antonio Tajani e Carlo Nordio.È finito l’ottimismo di Roberto Salis e dei difensori di Ilaria, la trentanovenne italiana agli arresti in Ungheria da quasi un anno. L’incontro con i ministri della Giustizia e degli Esteri, Carlo ...