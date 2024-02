Ilaria resterà in carcere Ma dalla Ue si spinge per i domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il padre di Ilaria Salis si mostra sfiduciato su un rientro in tempi brevi di sua figlia in Italia.Ue dichiarano: "Misure e sanzioni non detentive dovrebbero essere valutate, se appropriate alle circostanze del caso"